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أحمد جودة - القاهرة -

خضع الدولي الألماني ألكسندر بافلوفيتش، لعملية في الترقوة ستبعده عدة أسابيع ولهذا سيغيب بشكل مؤكد عن مواجهة بايرن ميونخ مع برشلونة، يوم الأربعاء، في دوري الأبطال.

عملية جراحية تبعد بافلوفيتش عن مواجهة برشلونة

وأصيب اللاعب في المباراة التي فاز بها بايرن على شتوتغارت برباعية نظيفة بعد سقوطه بشكل سيئ عقب لعبه هوائية.



ووقعت الإصابة في الدقيقة 7 وحل جواو بالينيا بديلًا لبالفلوفيتش.

يذكر أن اللاعب من العناصر الرئيسية في تشكيل البايرن ويلعب دائمًا كمحور ارتكاز مع جوشوا كيميتش.

وكتب اللاعب في حسابه على شبكة (إنستغرام): "شكرا على رسائلكم، العملية سارت جيدًا، سأفعل كل ما في وسعي لأعود سريعًا إلى الملاعب، سأعود أقوى".