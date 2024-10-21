نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير عثمان: هدف بيراميدز بمرمى الزمالك تسلل واضح.. وأكرم توفيق يستحق الطرد في مواجهة الأهلي وسيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى ان إلغاء هدف فريق بيراميدز عن طريق يوسف اوباما بمرمى الزمالك فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء قرار صحيح وتسلل واضح وفقا للقانون وهناك لاعبين من الزمالك فى موقف التسليل وهذة الحالة.



وأوضح سمير محمود عثمان تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أكرم توفيق لاعب الأهلى كان يستحق الحصول على إنذار ثانى والطرد أثناء مواجهة سيراميكا هذة الحالة الوحيده فى تلك اللقاء ".



وعلق سمير محمود عثمان على تصريحات مسئولى بيراميدز والزمالك عقب الهجوم على حكام اللقاء " من العيب وميصحش كدا هذة التصريحات وهل يجوز هجوم بعض الحكام على لاعب أو مدرب ومن يرغب فى الحكام الأجانب يقوم بإحضارهم بنفسة لإدارة المباريات ".



أشار سمير محمود عثمان " أمين عمر حكم جيد والأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بنهائى السوبر المحلى يوم الخميس المقبل".

