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أحمد جودة - القاهرة -

قال التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن التركيز كان سر فوز الأبيض على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

الجزيري: سعيد بالتسجيل في مرمى بيراميدز.. وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالسوبر المصري



وتابع اللاعب في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي قائلًا: " لاعبو الزمالك كانوا في كامل تركيزهم حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ".

وشدد الجزيري على أنه سعيد بالتسجيل في مرمى بيراميدز، ووجه الشكر للجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق في لقاء نصف نهائي كأس السوبر المحلي أمس ".



واختتم المهاجم تصريحاته قائلًا:" سنبذل قصارى جهدنا في المباراة النهائية من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري لإسعاد الجماهير الزملكاوية".



وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.

