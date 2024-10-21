نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفض الدعاوى القضائية لإيقاف الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الشطرنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج عن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في موعدها غدا الثلاثاء الساعة الخامسة مساء في مقر الاجتماعات باللجنه الاولمبيه المصريه باستاد القاهرة الدولي.

وكشف عدلي أن الدعاوى القضائية التي كان ينظر فيها بمجلس الدولة بخصوص بطلان قرار تشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج وإيقاف الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد تم رفضهم.

واختصمت الدعوى القضائية وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للشطرنج.

وقدم أحمد عدلي رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج الشكر إلى المستشار محمود عزمي رئيس لجنة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة والمستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية والمستشار القانوني باسم الدسوقي المستشار القانوني للاتحاد المصري للشطرنج على ما بذلوه من جهد لإثبات حق الاتحاد في عقد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد المصري للشطرنج.

ويعقد الاتحاد المصري للشطرنج الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء الموافق 22 من أكتوبر 2024 في تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر الاجتماعات باللجنة الأولمبية المصرية وذلك لعرض مقترحات تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد لأخذ رأي الجمعية العمومية فيها.

