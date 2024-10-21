نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ وبرشلونة ينافسان ريال مدريد على ضم نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني سيواجه منافسة شرسة من قبل بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة للحصول على خدمات ألكساندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع " fichajes" الإسباني، بأن برشلونة وبايرن ميونخ يريدان التعاقد مع أرنولد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف الموقع الإسباني، بأن بايرن ميونخ يريد التعاقد مع نجم الريدز لتعويض رحيل نصير مزاروي وبافارد، وكذلك يأمل الفريق الكتالوني في ضم أرنولد في ظل اعتماده بشكل مستمر على كوندي قلب الدفاع في مركز الظهير الأيمن.

وأوضحت التقارير بأن النادي الملكي مهتم بضم الدولي الإنجليزي لتعويض إصابة كارفخال الظهير الأيمن الوحيد في صفوف ريال مدريد.

وأشار الموقع بأن ريال مدريد لن يحصل على خدمات أرنولد بسهولة في ظل دخول برشلونة والعملاق البافاري على خط للحصول على خدمات نجم ليفربول.

