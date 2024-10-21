نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم تذبذب مستوى الخصم.. 3 أمور تهدد برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن ثلاث أشياء قد تفسد متعة تألق برشلونة تحت قيادة هانز فليك المدير الفني للفريق خلال مشواره في الليجا وتحديدًا قبل موقعة الكلاسيكو.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة ريال مدريد مساء السبت القادم في مشوار الجولة الحادية عشر من عمر منافسات الدوري الإسباني.

وفي هذا السياق فقد علق الصحفي خورخي أليساندرو على مباراة برشلونة المرتقبة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو السبت القادم.

وقال خورخي في حديثه: “ريال مدريد هذا الموسم أشبه بفريق من القطط الصغيرة، هل يوجد شيء يدعو للخوف منه؟”.

ورد عليه فرناندو سانز نجم الريال السابق: “يمتلك الملكي ثلاثي عناصر تجعل عمالقة أوروبا تخشى مواجهته، لعل أبرزها شعار النادي، الملعب، قميص الفريق”.

يذكر أن برشلونة عزز صدارته بثلاث نقاط جديدة بعد الفوز على إشبيلية مساء الأمس ووصل إلى النقطة 27 بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

