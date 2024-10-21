نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على خُطى الأسد.. يامال يواصل التألق مع برشلونة وينافس ليونيل ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الإسباني لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة التألق وذلك بعد مباراته أمام إشبيلية مساء الأمس.

والتقى برشلونة مع إشبيلية مساء الأمس الأحد في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية

وفاز برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مونتجريك بالدوري الإسباني.

وشهدت المباراة إحصائية مميزة للاعب لامين يامال، حيث أصبح أول لاعب في برشلونة يقدم ست تمريرات حاسمة بعد أول 10 مباريات في الليجا.

يأتي هذا التألق عقب مساهمة يامال بالهدف الثاني الذي سجله بيدري في مواجهة إشبيلية بالليجا.

يذكر أن يامال هو أول من حقق هذه الإحصائية منذ الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قدم 7 تمريرات حاسمة في موسم 2014/15.

