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أحمد جودة - القاهرة - حقق سان لورينزو، فوزا ثمينا، فيما سقط نيولز أولد بويز في فخ الخسارة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، فجر اليوم الإثنين.

فوز ثمين لسان لورينزو.. وسقوط أولد بويز بالدوري الأرجنتيني

وفاز سان لورينزو على ضيفه باراكاس سنترال (1-0) سجله أليكسيس كويلو بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني.

وانتزع سان لورينزو 3 نقاط غالية ليقفز للمركز ال21، ب21 نقطة، بينما تجمد رصيد باراكاس سنترال عند 12 نقطة في ذيل الترتيب بالمركز ال28.

وفي مواجهة أخرى، سقط نيولز أولد بويز أمام مضيفه جودوي كروز (0-2).

وسجل جونزالو أبريجو، وسانتينو فالنسيا، هدفي المباراة في الدقيقتين 44 و50، ليرفع كروز رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

أما نيولز أولد بويز، فقد تراجع للمركز ال24، بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة.

وفي لقاءات أخرى، فاز إستوديانتس لابلاتا على إنيستتوتو (3-2)، بينما تعادل روزاريو سنترال مع بانفيلد (1-1).