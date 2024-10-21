نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة منتصف الليل.. ما هو رد فعل محمود الخطيب على أزمة محمود كهربا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل محمود عبد المنعم (كهربا) نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعد وقت قصير من التأهل لدور النهائي.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس في الإمارات.

وقرر مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي الدفع بلاعبين مختلفين عن الذين يدفع بهم من قبل، وأدى هذا القرار إلى غياب محمود كهربا عن تشكيلة الفريق.

وبسبب ذلك غضب كهربا واستاء مما فعله المدرب معه، وظهر غاضبًا بعد المباراة، كما رفض مصافحة المدير الرياضي وتحدث بطريقة مسيئة للاعبين والنادي.

قرار الخطيب تجاه أزمة كهربا

ومع اتخاذ قرار عودة اللاعب إلى مصر وتغريمه مليون جنيه، أشارت التقارير الواردة إلى أن الخطيب يدرس مع جهازه عرض اللاعب للبيع قبل غلق فترة الانتقالات الجارية والمقرر أن تكون في الخامس والعشرون من الشهر الجاري.

