نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب بعد أزمة كهربا قبل نهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الأزمة المشتعلة بين محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني.

وأصدر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي قرار بعودة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى مصر وتغريمه ألف جنيه بعد مباراة السوبر ليلة الأمس.

ولم تشهد تشكيلة النادي الأهلي ضد سيراميكا تواجد كهربا، مما دفع اللاعب إلى الغضب من اختيارات مارسيل كولر مدرب الفريق.

كما رفض كهربا أن يتصافح مع المدير الرياضي عقب المباراة، وأساء الحديث عن الفريق والإدارة.

وفي هذا السياق فقد أكدت التقارير على أن الخطيب سيعقد جلسة مع اللاعبين مساء اليوم الاثنين، وسيكشف فيها عن أهمية احترام النادي والثوابت التي لن تتغير فيه.

وستشهد الجلسة تواجد الجهاز الفني من أجل التأكيد على قرارات رئيس النادي والتي تنص على التضحية بأي لاعب لا يقدرها وسيتجه إلى اختراق نظام الفريق.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا هامًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، سجلهما طاهر محمد طاهر.

