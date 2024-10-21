نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشرطة ضد باختاكور اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الشرطة العراقي مع نظيره فريق باختاكور الإيراني، اليوم الاثنين 21 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.



موعد مباراة الشرطة ضد باختاكور



تُقام المباراة بين فريقي الشرطة وباختاكور في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



تذاع تلك المباراة بين فريقي الشرطة وباختاكور عبى قناة بي إن سبورتس 3 Afc، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، بجانب مجموعة قنوات ssc السعودية.



ترتيب باختاكور والشرطة



ويتواجد فريق باختاكور في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد نقطة واحدة، بينما يحل فريق الشرطة في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد أيضًا.

