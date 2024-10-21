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أحمد جودة - القاهرة -

أقر جارسيا بيمينتا، مدرب إشبيلية، بعد الخسارة أمام برشلونة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي (5-1)، أمس الأحد ضمن منافسات الليجا، بأن المباراة "انتهت في الشوط الأول"، وأن فريقه "اختفى" بعد الهدف الأول للبلوجرانا، في الدقيقة 24.

مدرب إشبيلية: لا أعرف ماذا حدث أمام برشلونة!

وصرح المدرب بعد المباراة: "كنا نريد الوصول إلى نهاية اللقاء بخيارات حقيقية.. لكن بعد ركلة الجزاء وبعدما أصبحت النتيجة 1-0، لا أعرف ماذا حدث، لكنهم تفوقوا علينا في جميع الأوقات".

وأضاف: "حاولنا السعي في الشوط الثاني لعدم تلقي المزيد من الأهداف، وفي جزء كبير منه لم يحدث أي شيء.. لكن المباراة انتهت في الشوط الأول بنتيجة 3-0".

واعتبر بيمينتا أنه قبل ركلة الجزاء، التي سجلها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 24، كانت المباراة تسير وفق السيناريو الذي خطط له إشبيلية، لكن فريقه اختفى بعد الهدف الأول.

وتابع: "كان هناك فارق كبير بين برشلونة وإشبيلية"، مضيفا: "عندما لا تلعب بنسبة 100% ضد فريق مثل برشلونة، يمكن أن يحدث هذا".

