نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاول إنقاذه.. ماذا فعل محمد الشناوي مع المدير الرياضي للأهلي بسبب كهربا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن النادي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي بطولة السوبر المصري وذلك بعد الفوز على حساب سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

وعقب الفوز أظهر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا غضبه من عدم المشاركة ليظهر الاعتراض على اللاعب في الملعب وفي طريق العودة لدرجة رفض رد التحية للمدير الرياضي في الفندق.

واتخذ المارد الأحمر قرارا عاجلا بعودة اللاعب للقاهرة مع وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري.

وساطة من الشناوي وعدد من اللاعبين

وحاول محمد الشناوي بصفته قائدا للفريق وبجانب عدد للاعبين التوسط من أجل الصفح عن اللاعب لكن الوساطة رفضت من جانب محمد رمضان المدير الرياضي والذي أبلغ رئيس البعثة محمد الدماطي ليلا قرارا بعودة اللاعب للقاهرة نظرا لخروجه عن النص.

وجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الزمالك الخميس المقبل في نهائي السوبر المصري بعد تأهل الأخير بركلات الترجيح على حساب بيراميدز.

