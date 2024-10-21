نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري ينصح كولر بمشاركة هذا الثلاثي ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن التوفيق حالف الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس الرابطة.

وقال حسام البدري خلال تصريحات تلفزيونية: هناك علامات استفهام كبيرة على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا، واختيارات مارسيل كولر في حراسة المرمى وخط الدفاع مقبولة، ولكنه لم يكن موقف في مشاركة كريم نيدفيد خاصة وأنه بعيد تمامًا عن المشاركة في المباريات منذ وقت طويل.

وأكمل: توظيف إمام عاشور في الجانب الأيسر لم يكن موقف، واللاعب لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، وطاهر محمد طاهر لا يجيد أداء مهام وواجبات المهاجم الصريح على الرغم من تسجيله هدفين، ومحمد مجدي أفشة لم يظهر بالمستوى المنتظر منه أمام سيراميكا.

وأردف: التوفيق حالف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، وساهم في تأهل الفريق لنهائي كأس السوبر، ومباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر ستكون قمة في الإثارة، خاصة بعد هزيمة الأحمر للقب كأس السوبر الإفريقي.

وواصل حسام البدري: الأهلي في حاجة لتعديل التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء، ولا بد من الدفع باللاعبين الأساسيين.

واختتم: اتمنى مشاركة وسام أبو علي في مركز قلب الهجوم، بجانب الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات، والاحتفاظ بطاهر محمد طاهر كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.