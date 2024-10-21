نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني يكشف عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، أن اختيارات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا شهدت علامات استفهام عديدة.

تصريحات مجدي عبد الغني

وقال عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية: توظيف طاهر محمد طاهر في مركز قلب الهجوم والبقاء على وسام أبو علي هداف الفريق على دكة البدلاء أمر غريب جدًا.

وواصل: تغييرات مارسيل كولر عليها علامات استفهام أيضا، ومراون عطية "مسمار" خط وسط الأهلي، ولا يجوز الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

وأردف: بيرسي تاو كان خارج الخدمة بجانب إمام عاشور وكريم نيدفيد، بالإضافة إلى يحيى عطية الله.

وأضاف: في حالة ظهور الأهلي والزمالك في نهائي يوم الخميس المقبل بنفس الأداء الذي ظهر عليه الثنائي في الدور نصف النهائي، ستنتهي المباراة بركلات الجزاء الترجيحية.

واختتم: أتمنى أن يخوض الأهلي لقاء الزمالك بتشكيل يضم، مصطفى شوبير ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق لتعويض غياب عمر كمال، على أن يتواجد مراون عطية في وسط الملعب بجانب إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في مركز رقم 10، ويقود الهجوم وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.