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أحمد جودة - القاهرة - حقق بالميراس، فوزا مثيرا على مضيفه جوفينتود (5-3) في ختام منافسات الجولة 30 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، فجر اليوم الإثنين.

مهرجان أهداف في فوز بالميراس على جوفينتود بالدوري البرازيلي

أنهى بالميراس، الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما إستيفاو ورافاييل فاييجا في الدقيقتين (22، 43) مقابل هدف لجوفينتود سجله دانيلو بوزا (ق 35)، وفي الشوط الثاني أدرك جوفينتود التعادل بهدف ثان سجله رونالدو سوزا (49).

ورد بالميراس، بالهدفين الثالث والرابع لرافاييل فاييجا، وريتشارد ريوس في الدقيقتين (50، 63).

وقلص إدسون دوس سانتوس، الفارق بهدف لأصحاب الأرض (ق 67) لتصبح النتيجة (4-3)، لكن فاييجا أكمل الهاتريك مسجلا الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة (90) ليهدي بالميراس فوزا ثمينا.

ورفع بالميراس، رصيده بهذا الفوز إلى 60 نقطة في وصافة جدول الترتيب بفارق نقطة عن بوتافوجو (61 نقطة) في الصدارة، بينما تجمد رصيد جوفينتود عند 34 نقطة في المركز ال14.