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أحمد جودة - القاهرة - قال بيدرو جونزاليس "بيدر" لاعب وسط برشلونة، إن زميله جافي، الذي عاد للملاعب أمام إشبيلية (5-1) أمس الأحد بعد أكثر من 11 شهرا من الغياب بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، "مجتهد"، و"يستحق" تصفيق الجمهور له على إستاد لويس كومبانيس الأوليمبي.

بيدري: جافي يستحق هذا الاستقبال

وقال بيدري في تصريحات لشبكة "موفيستار+": "يجب أن نشكر جافي على كل ما فعله. إنه رجل عظيم للغاية، ومجتهد يستحق هذه اللحظة. من الواضح أن الجماهير تحبه ونحن جميعا نحبه كثيرا".

وأقر بيدري بأن الفوز يوم الأحد "مهم للغاية للمباريات المقبلة" الأسبوع المقبل، أمام بايرن ميونيخ وريال مدريد، وأكد أن الفريق حصد "النقاط الثلاث وسط مشاعر طيبة".

وسجل بيدري ثاني أهداف الفريق من صناعة لامين يامال، ليساهم في انتصار الفريق ولتأمين صدارة جدول الليجا ب27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الغريم التقليدي، ريال مدريد.

كما أن الفوز جاء قبل موقعتي بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في برشلونة، ثم الأحد المقبل في الكلاسيكو أمام الميرينجي في قلب (سانتياجو برنابيو).

