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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق السد القطري، منافسه فريق بيرسبوليس الإيراني، اليوم الاثنين 21 أكتوبر، خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا.

السد ضد بيرسبوليس

موعد مباراة السد ضد بيرسبوليس اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة

ويحل فريق السد القطري في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق بيرسبوليس في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

تُقام المباراة بين فريقي السد ضد بيرسبوليس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي السد وبيرسبوليس عبر قناة بي إن سبورتس Afc، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، بجانب مجموعة قنوات ssc السعودية.

