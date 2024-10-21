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أحمد جودة - القاهرة - أكد إنياكي بينيا، الذي عاد مرة أخرى ليكون حارس المرمى الأساسي لبرشلونة في الفوز الأخير على إشبيلية (5-1)، أنه "سعيد للغاية" لأنه كان قادرا على "الاستمرار في لعب مزيد من الدقائق والاستفادة من الفرص" التي يقدمها له مدرب البرسا هانز فليك.

بينيا: سعيد بالاستفادة من الفرص.. وتشيزني مذهل

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، أبرز بينيا أن فريقه قدم "مباراة رائعة على المستوى الفردي والجماعي".

وأشار إلى أن "الشوط الأول كان مذهلا. تسجيل ثلاثة أهداف كان مهما للغاية وأعدنا لما هو قادم".

وأكد: "علينا أن نستمر على هذا المنوال. نحن جاهزون للحظة التي يمنحنا فيها المدرب الفرصة".

أما بالنسبة للبولندي فويتشيك تشيزني، الذي وقع مع برشلونة بعد إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، فقال بينيا إنه "شخص مذهل" وأنه حارس مرمى "يتمتع بخبرة كبيرة" وأنه لعب لصالح العديد من الفرق الأوروبية التي تلعب في تشامبيونز ليج.

وأضاف: "هذا سيساعدنا على أساس يومي، وعلى المستوى التنافسي. نقدم أقصى ما عندنا في التدريبات حتى يمنحنا المدرب الفرصة".

وشدد بينيا على أن المدرب "هو من يقرر، اليوم جاء دوري، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وكان المدرب هانز فليك قد صرح قبل لقاء إشبيلية بأن بينيا سيكون أيضا حارس المرمى في مباراة بايرن ميونخ المقبلة بدوري الأبطال، فيما لم يحدد بعد إن كان سيستمر ليلعب الكلاسيكو ضد ريال مدريد، السبت المقبل في الليجا، أم سيستبدله بتشيزني.

