نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شد وجذب وسط ثورة واستياء.. القصة الكاملة لأزمة محمود كهربا وخصم مليون جنيه وترحليه للقاهرة (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على ما يبدو أن محمود كهربا لاعب الأهلي، لم يتعلم من الدروس التي خرج بها من الأزمات السابقة التي وقعها بها، فبات اللاعب الموهوب داخل المستطيل الأخضر منغمرًا بشكل دائم كل فترة في أزمة جديدة، وأخرها أزمة السوبر المصري بالإمارات.

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وقرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

وقرر المدير الرياضي خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي أمس الأحد إلى نهائي كأس السوبر المحلي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدًا في النهائي مع غريمه الزمالك.



ويستعرض “دوت الخليج الرياضي” ملف خاص لأزمة محمود كهربا يسرد القصة الكاملة.

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