نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل من الإمارات.. سبب ترحيل محمود كهربا للقاهرة وخصم مليون جنيه من راتبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

وقرر المدير الرياضي خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي أمس الأحد إلى نهائي كأس السوبر المحلي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدًا في النهائي مع غريمه الزمالك.

وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن كهربا كان في غاية الاستياء والثورة بعد نهاية اللقاء، ولم يحتفل مع باقي عناصر الفريق بالفوز والوصول إلى المباراة النهائية، حيث كان ينتظر المشاركة في المباراة ولو لبعض الدقائق في الأوقات الأخيرة.

وأشارت المصادر أنه حدث بعض الشد والجذب داخل غرفة الملابس بعد المباراة، حيث رفض اللاعب الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفني وطالب الجميع بالصمت التام وعدم التحدث معه نهائيًا.

أزمات كهربا لا تنتهي

كان كهربا قد دخل في أزمة كبرى مع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في يوليو الماضي، قرر المدرب السويسري حينها أن يعطي إدارة ناديه الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، في يوليو الماضي.

ونشبت أزمة حينذاك بين كهربا وكولر، تسببت في خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق في مواجهة طلائع الجيش، يوم الاثنين، بإستاد الكلية الحربية، وقررت إدارة الكرة توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه خصما من مستحقات كهربا بسبب أزمته مع كارلوس بيرنغر مطور الأداء ومساعد مارسيل كولر في مران المستبعدين الذي أعقب مواجهة فاركو بالدوري وقتها.