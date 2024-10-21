محمود كهربا.. موهوب في الملعب وأستاذ "مشاكل وغرامات" (بروفايل)

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أحمد جودة - القاهرة - على ما يبدو أن محمود كهربا لاعب الأهلي، لم يتعلم من الدروس التي خرج بها من الأزمات السابقة التي وقعها بها، فبات اللاعب الموهوب داخل المستطيل الأخضر منغمرًا بشكل دائم كل فترة في أزمة جديدة، وأخرها أزمة السوبر المصري بالإمارات.

ويستعرض “دوت الخليج الرياضي” بروفايل خاص بمحمود كهربا في السطور القادمة…

محمود عبد المنعم سليمان (ولد في 13 أبريل 1994)، المعروف باسم محمود كهربا، هو لاعب كرة قدم مصري محترف، كان يلعب لنادي ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي بعد مشاكله مع نادي الزمالك ومنتخب مصر الوطني، وحاليًا يلعب مع النادي الأهلي.

بعد بداية مسيرته كلاعب في صفوف فريق الشباب مع الأهلي، شارك لأول مرة في الدوري المصري الممتاز مع إنبي في عام 2011.. انضم لفريق لوزيرن في الدوري الممتاز السويسري في صفقة إعارة في عام 2013 لكنه ترك النادي في مارس 2014 بعد ان تم إنهاء عقده بسبب زعم النادي «سلوكه غير اللائق».. عاد إلى سويسرا بعد موسم في صفقة إعارة لمدة ستة أشهر إلى نادي جراسهوبر زيوريخ.

بعد عودته إلى مصر، انضم إلى الزمالك حيث ساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الممتاز وكأس مصر في أول موسم له. انضم إلى فريق دوري المحترفين السعودي الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ونجح في الفوز بكأس ولي العهد السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد أن مثل مصر في العديد من مسابقات الشباب، ونجح في الفوز ببطولة إفريقيا للشباب تحت 20 عاما، تم تصعيده للفريق الأول للمنتخب لأول مرة في عام 2013. أدرج كذلك في الفريق المصري في كأس الأمم الأفريقية 2017، وكأس العالم 2018.

الاسم الكامل

محمود عبد المنعم عبد الحميد سليمان

الميلاد

13 أبريل 1994 (العمر 28 سنة)

القاهرة، مصر

الطول

1.8الجنسية

مسيرة الشباب

2004

الأهلي

2009–2011

إنبي

المسيرة الاحترا2013–2014

→ لوزيرن (إعارة)

16

(7)

2014

→ جراسهوبر زيوريخ (إعارة)

2015–2019

الزمالك

2016–2018

→ الاتحاد (إعارة)

2019

ديبورتيفو داس أيفيس

2020–

النادي الأهلي

2022

→ هاتاي سبور (إعارة)

المنتخب الوطني

2011

مصر تحت 17

2012

مصر تحت 19

2012

مصر تحت 20

2012–2014

مصر تحت 23

2013

بعد بداية مسيرته كلاعب في صفوف فريق الشباب مع الأهلي، شارك لأول مرة في الدوري المصري الممتاز مع إنبي في عام 2011. انضم لفريق لوزيرن في الدوري الممتاز السويسري في صفقة إعارة في عام 2013 لكنه ترك النادي في مارس 2014 بعد ان تم إنهاء عقده بسبب زعم النادي «سلوكه غير اللائق». عاد إلى سويسرا بعد موسم في صفقة إعارة لمدة ستة أشهر إلى نادي جراسهوبر زيوريخ.

المسيرة

بدأ كهربا مسيرته مع الأهلي كلاعب في فريق الشباب، وسجل 36 هدفا في 20 مباراة مع فريقه في سن الخامسة عشر، وشكل شراكة هجومية ناجحة مع محمود تريزيجيه. حصل أثناء وجوده في الأهلي على لقب كهربا «الكهرباء» من قبل مدرب الشباب بدر رجب بسبب طاقته وسرعته.

بعد أن أغلق فريق الشباب في عام 2011، انضم كهربا إلى انبى، وظهر لأول مرة في الدوري المصري الممتاز في 18 كانون الأول/ديسمبر 2011 في مباراة ضد وادي دجلة. وسجل أول هدف في الموسم التالي خلال المباراة ضد تليفونات بني سويف بعد نزوله كبديل. عرض عليه تجربة مع نادي هال سيتي ولكنه كان غير قادر على الذهاب بعد كفاحه من أجل الحصول على تصريح عمل، وعلق ستيف بروس حينها: «إنه لاعب جيد جدا، ولكن إدخاله البلاد على المدى الطويل سيكون مشكلة.»

نادي لوزيرن (إعارة)

بدلا من ذلك انتقل إلى نادي لوزيرن في دوري السوبر السويسري على سبيل الإعارة مع وجود خيار لجعل الصفقة دائمة في آب/أغسطس 2013. وكان أول ظهور له مع النادي بعد أسبوع، ونزل كبديل خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع نادي بازل. في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2013، شارك أساسيا لأول مرة مع لوزيرن وافتتح التسجيل بعد 39 دقيقة خلال فوز 2-0 على نادي زيورخ وتم اختياره رجل المباراة. بعد أن أثبت نفسه في الفريق الأول، سجل كهربا ست أهداف لصالح لوزيرن وأصبح ثاني أعلى هداف للفريق وفتح النادي المناقشات مع إنبي لتمديد الإعارة لمدة موسم إضافي.

ومع ذلك، في نهاية آذار/مارس، أنهى النادي صفقة الإعارة بسبب «السلوك غير اللائق» أعلن النادي في بيان أن إنهاء العقد كان «إجراءا تأديبيا بسبب عدة حوادث من السلوك غير اللائق ضد المدير الفني كارلوس بيرنيجير، ولاعبين آخرين وكبار المسؤولين داخل النادي.» كما اتهم كارلوس كهربا بكونه غير مهني وعلق «تمنيت أن يصبح كهربا ناضجا. النضج هو أهم بكثير من اللعب الجيد. رد فعل كهربا في النهاية أثبت أنه لم يكن مهنيا وأنه لا يمكن أن يستمر معنا». ومع ذلك، نفى وكيل كهربا أي سلوك غير لائق وقال أن اللاعب قد قرر إنهاء الإعارة بعد أن حاول النادي الضغط عليه لتوقيع عقد جديد وتدهور العلاقة بعد رفضه ذلك.

جراسهوبر (إعارة)

بعد تلقي عروض من فرق في إسبانيا وألمانيا، وقع كهربا في نهاية المطاف عقد إعارة مع فريق سويسري آخر وهو جراسهوبر زيورخ في أيار/مايو 2014. دفع النادي 100000€ وكانت صفقة الإعارة لمدة ستة أشهر مع خيار التوقيع مع كهربا بصورة دائمة مقابل مليون يورو.

بدأ كهربا تحضيرات الموسم قبل بقية لاعبي الفريق بنحو أسبوع، ولعب لأول مرة مع النادي عند دخوله بديلا مكان ميشائيل لانج خلال مباراة انتهت بالهزيمة 1-0 ضد الغريم المحلي إف سي زيوريخ.

في الأسبوع التالي، تلقى كهربا بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال التعادل بنتيجة 2-2 مع نادي ثون، وترك الملعب والدموع في عينيه.

أزمة مع موسيماني

جاء قرار الجهاز الفني للأهلي حينها، بمعاقبة كهربا بسبب خروج اللاعب عن النص في تعامله مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مباراة طلائع الجيش اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا والدفع به وقت غير كافي بعدما شارك في آخر ربع ساعة.

أزمة مع كولر

منح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، في يوليو الماضي.

ونشبت أزمة حينها بين كهربا وكولر، تسببت في خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق في مواجهة طلائع الجيش، يوم الاثنين، بإستاد الكلية الحربية.

وقررت إدارة الكرة توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه خصما من مستحقات كهربا بسبب أزمته مع كارلوس بيرنغر مطور الأداء ومساعد مارسيل كولر في مران المستبعدين الذي أعقب مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري.

أزمة جديدة

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عودة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

كما قرر المدير الرياضي خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي أمس الأحد إلى نهائي كأس السوبر المحلي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدًا في النهائي مع غريمه الزمالك.