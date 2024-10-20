الرياضة

المقاولون العرب يصطدم بسبورتنج والترسانة يستضيف أسوان بدوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - المقاولون العرب يصطدم بسبورتنج والترسانة يستضيف أسوان بدوري المحترفين

تختتم اليوم الأنثين  منافسات الجولة الثالثة لدوري المحترفين بإقامة 5 مباريات قوية وساخنة  وتشهد مباريات اليوم قمه في الاثاره والمتعة الكروية.

 

 

1-  سبورتنج مع  المقاولون العرب

يشهد ستاد كلية الأسكندرية صدام مرتقب بين فريق المقاولون العرب المتصدر بقيادة  محمد  مكي بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط  بفريق سبورتنج  بقيادة أحمد فاروق برصيد 3 نقاط  .

2-  لافيينا مع  طنطا  


يستضيف  ملعب  الاسيوطي سبورت لقاء صعب بين فريق  لافيينا صاحب المركز الثاني بقيادة أحمد صلاح برصيد 4 نقاط  بعد تعادله في الجولة الماضية مع وادي دجلة مع فريق  طنطا صاحب المركز الثامن عشر  بقيادة  محمد حليم دون نقاط بعد أن تلقى الهزيمة في مبارتي دجلة وبروكسى.

 

3- القناة مع ديروط  


على ملعب نادي القناة يلتقي فريق القناة صاحب المركز  التاسع بقيادة أحمد العجوز برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير على منتخب السويس بخماسية نظيفة  مع فريق ديروط صاحب المركز الرابع بقيادة علاء ابراهيم برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق الترسانة  بهدف لمثله.


4- بترول أسيوط مع بروكسي 


يستقبل فريق بترول اسيوط صاحب المركز الخامس عشر بقيادة برصيد نقطة مع فريق فريق بروكسي صاحب المركز الخامس بقيادة محمد حامد برصيد 4 نقاط.


وتختتم الجولة الساعة السادسة بلقاء الترسانة مع أسوان على ستاد الترسانة حيث يدخل الترسانة اللقاء وهو صاحب المركز  السادس بقيادة جمعة مشهور برصيد 4 نقاط مع فريق أسوان الثامن بقيادة حسام عبد العال بنفس الرصيد بعد تعادله مع فريق كهرباء الإسماعيلية سلبيًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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