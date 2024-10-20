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أحمد جودة - القاهرة - المقاولون العرب يصطدم بسبورتنج والترسانة يستضيف أسوان بدوري المحترفين

تختتم اليوم الأنثين منافسات الجولة الثالثة لدوري المحترفين بإقامة 5 مباريات قوية وساخنة وتشهد مباريات اليوم قمه في الاثاره والمتعة الكروية.

1- سبورتنج مع المقاولون العرب

يشهد ستاد كلية الأسكندرية صدام مرتقب بين فريق المقاولون العرب المتصدر بقيادة محمد مكي بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بفريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق برصيد 3 نقاط .

2- لافيينا مع طنطا



يستضيف ملعب الاسيوطي سبورت لقاء صعب بين فريق لافيينا صاحب المركز الثاني بقيادة أحمد صلاح برصيد 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الماضية مع وادي دجلة مع فريق طنطا صاحب المركز الثامن عشر بقيادة محمد حليم دون نقاط بعد أن تلقى الهزيمة في مبارتي دجلة وبروكسى.

3- القناة مع ديروط



على ملعب نادي القناة يلتقي فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد العجوز برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير على منتخب السويس بخماسية نظيفة مع فريق ديروط صاحب المركز الرابع بقيادة علاء ابراهيم برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق الترسانة بهدف لمثله.



4- بترول أسيوط مع بروكسي



يستقبل فريق بترول اسيوط صاحب المركز الخامس عشر بقيادة برصيد نقطة مع فريق فريق بروكسي صاحب المركز الخامس بقيادة محمد حامد برصيد 4 نقاط.



وتختتم الجولة الساعة السادسة بلقاء الترسانة مع أسوان على ستاد الترسانة حيث يدخل الترسانة اللقاء وهو صاحب المركز السادس بقيادة جمعة مشهور برصيد 4 نقاط مع فريق أسوان الثامن بقيادة حسام عبد العال بنفس الرصيد بعد تعادله مع فريق كهرباء الإسماعيلية سلبيًا.