نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

افتتح محمد صلاح أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كورتيس جونز، نفذها صلاح بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل نيكولاس جاكسون لصالح تشيلسي في الدقيقة 48، بعد تمريرة بينية رائعة من كايسيدو إلى زميله جاكسون الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل كورتيس جونز الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 51، بعد عرضية من محمد صلاح من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها جونز بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم، سكنت الشباك.

