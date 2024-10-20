نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يتألق ويقود ليفربول لتخطي تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزًا مهمًا أمام نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تمكن محمد صلاح من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كورتيس جونز، نفذها صلاح بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، سجله كودي جاكبو، وذلك لوجود تسلل.

ونجح نيكولاس جاكسون في تسجيل هدف التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة 48، بعد تمريرة من كايسيدو إلى زميله جاكسون الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع كورتيس جونز أن يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 51، بعد عرضية من محمد صلاح من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها جونز بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم، سكنت الشباك.

ترتيب فريقي ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق الفوز في سبع مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل البلوز المركز السادس برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهما.

