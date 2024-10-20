فيديو.. هدف طاهر محمد طاهر في شباك سيراميكا كليوباترا بالسوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - نجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف الأهلي الأول امام سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

هدف طاهر محمد طاهر في شباك سيراميكا كليوباترا

وافتتح طاهر محمد طاهر التسجيل في الدقيقة 2 بعد خطأ دفاعي من سيراميكا كليوبترا ليضع الأهلي في المقدمة.

ويأمل الأهلي في الدفاع عن لقبه بعد اقتناصه النسخة الماضية على حساب مودرن سبورت

تشكيل الأهلي في هذه المواجهة:-

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق – أفشة - كريم وليد

الهجوم: - إمام عاشور بيرسي تاو - طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي – يوسف أيمن – كهربا – وسام أبو علي – رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا"