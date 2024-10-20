ناصر منسي: الحكم ظلمنا أمام بيراميدز.. ونسعى من أجل التتويج بالسوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، والتأهل للمباراة النهائية.

منسي: سنغلق ملف بيراميدز ونركز في نهائي السوبر

تابع منسي: "الحمد لله على الفوز، والحكم ظلمنا باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز، ونجحنا في تحقيق الفوز، وأشكر جماهير الزمالك التي ساندتنا".

وأضاف ناصر منسي:" نسعى لإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة، وسنغلق ملف مباراة بيراميدز ونبدأ التركيز في اللقاء النهائي من أجل التتويج بالبطولة".

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.