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أحمد جودة - القاهرة - حصد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المحلي.

زيزو يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبيراميدز

وتسلم اللاعب الجائزة عقب نهاية المباراة من اللجنة المنظمة.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.