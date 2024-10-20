نتيجة وملخص أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، فوزًا كبيرًا على نظيره ليجانيس، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

افتتح اللاعب نايو نجم فريق ليجانيس هدف التقدم، في شباك أتليتكو مدريد، عند الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

ثم أحرز سورلوث نجم فريق أتليتكو مدريد؛ هدف التعادل في شباك ليجانيس عند الدقيقة 69.

وسجل أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتليتكو مدريد، الهدف الثاني في الدقيقة 81 من الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

وأضاف سورلوث الهدف الثالث لصالح أتليتكو مدريد، في الدقيقة 90+9.