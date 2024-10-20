عاجل.. أول تعليق من جوميز بعد التأهل لنهائي كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إنه كما أكد أمس أن لقاء بيراميدز سيكون غاية في الصعوبة، وشدد على أن كلا الفريقين عمل على غلق المساحات.

أول تعليق من جوميز بعد التأهل لنهائي كأس السوبر المصري

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" ارتكبنا خطأ كبير استغله فريق بيراميدز وسجل هدف التقدم".

وقال:" لم نلعب مباراة سهلة، وكان لقاء صعب أمام منافس صعب جدًا، واعتمدنا في بعض الأحيان الضغط وسنحت لنا فرصتين لم نحسن استغلالهما بعد التعادل".

ووجه جوميز التهنئة للاعبي بيراميدز والمدير الفني على المباراة الكبيرة، وشدد على أنه سعيد بأداء فريقه وتحقيق الفوز في المباراة.

وتابع قائلًا:" نسعى لتجهيز عمر جابر للمباراة النهائية، وسيتم متابعة حالة نبيل عماد دونجا لمعرفة موقفه من اللحاق باللقاء المقبل من عدمه".

وأضاف المدير الفني:" هناك بعض اللاعبين الجدد دخلوا المباريات مع الفريق، وباقي اللاعبين سيتواجدون بمرور الوقت في المباريات".

وأوضح أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق مثلما حدث في لقاء بيراميدز، وشدد على أن الزمالك تدريب جيدًا على ركلات الترجيح ونجح في تسجيل الخمس ركلات".

وأوضح المدير الفني أنه تحدث مع أحمد محمود بشأن عدم مشاركته في مباراة اليوم، وشدد على أنه من الممكن أن يغير في التشكيل خلال النهائي.

وأضاف أن زياد كمال يتواجد مع الفريق منذ الموسم الماضي، ولكنه دخل مع الفريق بمرور الوقت، وأكد أن شيكابالا شارك في مباراة اليوم لأنه ليس أسطورة النادي، ولكنه أفضل حاليًا من الناحية البدنية، ودفع به لأنه كان يرغب في الدفع بلاعب يستحوذ على الكرة ويستغل المساحات في خط دفاع بيراميدز.

واختتم جوميز قائلًا:" الزمالك يخوض مبارياته من أجل الفوز، ويرغب في التتويج ببطولة السوبر المحلي".

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.