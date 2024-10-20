أتلتيكو مدريد يقلب تأخره أمام ليجانيس بفوز قاتل في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق ليجانيس، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وانطلقت أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس، في تمام الساعة الخامسة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس في الليجا

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس، بمحاولات هجومية من الأخير على عكس المتوقع.

وسجل اللاعب نايو نجم فريق ليجانيس الهدف الأول في شباك أتليتكو مدريد، عند الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك سورلوث نجم فريق أتليتكو مدريد؛ هدف التعادل في شباك ليجانيس عند الدقيقة 69.

وأضاف أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتليتكو مدريد، الهدف الثاني في الدقيقة 81 من الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

وأحرز سورلوث الهدف الثالث لصالح أتليتكو مدريد، في الدقيقة 90+9.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أتليتكو مدريد إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد ليجانيس عند المركز السابع عشر بواقع 8 نقاط.