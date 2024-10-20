حمزة المثلوثي: مباراة بيراميدز كانت صعبة.. وتدربنا جيدًا على ركلات الترجيح

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أحمد جودة - القاهرة - قال التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بالفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر الأفريقي.

تصريحات المثلوثي بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ذكر اللاعب في تصريحاته: "المباراة كانت صعبة جدًا، وكنا نعلم ذلك جيدًا، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز".

وأوضح أن لاعبي الزمالك نجحوا في العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، والدقيقة الأخيرة شهدت إلغاء هدف لبيراميدز بسبب التسلل، والزمالك تدرب جيدًا على ركلات الترجيح ونجح في الفوز ويستحق هذه النتيجة.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.