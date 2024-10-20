نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في شباك تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول أمام تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وجاء الهدف في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كورتيس جونز، نفذها صلاح بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الريدز.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

