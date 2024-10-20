نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الزمالك بعد الفوز على بيراميدز: "حي حي دور الأهلي جاي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن الزمالك أولى بطاقات التأهل لنهائي كأس السوبر المصري وذلك بعد الفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وتعادل الفريقين في الوقت الأصلي في المباراة بهدف لمثله، ليكون الفيصل ركلات الترجيح.

هتاف جماهيري للزمالك

وهتف جماهير الزمالك عقب المباراة حي حي دور الأهلي جاي إشارة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليبوترا والتي ستنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.



وجدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها الأهلي بصفته بطلا للدوري، والزمالك بطلا لكأس مصر، سيراميكا كليوبترا بطل كأس الرابطة، الزمالك بالبطاقة الذهبية.

