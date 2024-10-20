جماهير الزمالك تحتفل بالتأهل إلى نهائي السوبر المصري وتطالب اللاعبين باللقب

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير الزمالك باستاد آل نهيان على الاحتفال مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

احتفالات زملكاوية بالتأهل إلى نهائي السوبر المصري

وطالبت الجماهير من لاعبيها مواصلة الانتصارات في المباراة النهائية من أجل حصد البطولة، وتعاهد اللاعبون للجماهير بتحقيق اللقب.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.

