نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة سوبر الأبطال.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - احمد القندوسي - إسلام عيسى.
خط الهجوم: فجري لاكي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.