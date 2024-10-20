نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتصار الثالث تواليا.. أياكس يقضي على هيراكليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل أياكس أمستردام صحوته في بطولة الدوري الهولندي، اليوم الأحد، بعدما حقق انتصاره الثالث تواليًا في المسابقة على مضيفه هيراكليس ألميلو 4-3.

على ملعب ستاديون إيرفي أسيتو، بادر الكرواتي لوكا كولينوفيتش بالتسجيل لمصلحة هيراكليس في الدقيقة 12، لكن تعادل دافي كلاسين لفريق أياكس في الدقيقة 25.

وسرعان ما أعاد ماريو إنجيلس التقدم لهيراكليس عقب إحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 28، غير أن البوركيني بيرتراند تراوري منح التعادل مرة أخرى لأياكس في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2 بين الفريقين.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز فاوت فيخهورست الهدف الثالث لأياكس في الدقيقة 63، قبل أن يعود كولينوفيتش للتسجيل مجددًا، محرزًا هدف التعادل لهيراكليس في الدقيقة 76.

وبلغت الأمور ذروتها في الدقائق الأخيرة، حيث أحرز فيخهورست الهدف الرابع لأياكس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، لتتضاعف بعدها معاناة هيراكليس، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البلجيكي برايان دي كيرسمايكر لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 84.

بتلك النتيجة، رفع أياكس الذي خاض مباراته السابعة في البطولة رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث، بفارق 11 نقطة خلف غريمه التقليدي إيندهوفن.

وفي المقابل توقف رصيد هيراكليس الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين و3 تعادلات، عند 9 نقاط في المركز 14.