نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| حازم إمام يعترف بأفضلية بيراميدز ويصرح: الكرة تحب مشاهدة الزمالك في النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ولاعب الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بفوز نادي الزمالك على فريق بيراميدز في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن بطولة كأس السوبر المصري؛ جرت المباراة اليوم الأحد على ملعب "آل نهيان" في إطار نصف نهائي مسابقة كأس السوبر المصري.

حازم إمام يعترف بأفضلية بيراميدز

وفي تصريحات له عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قدم حازم إمام التهاني لفريق بيراميدز، مشيدًا بأدائه، حيث قال: "هاردلك لبيراميدز، على مستوى 90 دقيقة، كان بيراميدز الأفضل".

وأضاف إمام: "على الرغم من ذلك، الكرة دائمًا ما تفضل وجود الزمالك في النهائي. لم تكن هذه المباراة هي الأفضل بالنسبة للزمالك، إلا أن الفريق أظهر تحسنًا في الشوط الثاني، وكان لديه الطموح اللازم للوصول إلى النهائي".

كما أكد إمام على ضرورة أن يقدم الزمالك أداءً أفضل في المباراة النهائية، مشددًا على أهمية التحضير الجيد لهذه المرحلة الحاسمة.

بهذا الفوز، يتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، حيث سينتظر الفائز من المباراة القادمة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.