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أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد يتعادل مع راية سلبيا بدوري المحترفين

تعادل فريق السكة الحديد مع نظيره فريق راية سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

شهدت المباراة سيطرة من جانب فريق السكة الحديد، وهدد مرمى راية بأكثر من كرة لكن لولا تألق الدفاع وحارس مرمى الفريق المنافس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبنفس أداء الشوط الأول، سيطر فريق السكة الحديد على أحداث الشوط الثاني لكن دون أي خطورة على مرمى فريق راية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0/0

دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يتكون من

مؤمن جابر،سامي عبد الستار، محمود حسن، محمد جبس،حمدي مارسيلو، موسى أفريم،مؤمن راضي،أحمد حسين، مصطفى حمادة،رجب مارو، احمد شعبان.



وتواجد في البدلاء.. رمضان جمعه، السعيد كمال،كريم عرفات، محمد اشرف، جرجس مجدي،محمد عاطف الخيال،انس شندي، جون افيري،مهند ابراهيم

بينما دخل فريق راية اللقاء بتشكيل تكون من..

حسام حسبو، محمود عوكل، احمد عبد الرحمن، ابراهيم صلاح، كريم رأفت، أحمد عادل، محمد سيد، ابو بكر سيلا،

مروان مجدي،أسامة مبابي،اسامة خليل



وتواجد في البدلاء ..



محمد مصطفى، مروان امجد، محمد طارق، تحمد رشوان، عبد الرحمن عيسى، محمد السعيد، محمود محبوب، محمد محمود عبد العاطي، محمد خالد معوض، طه نادي.



وأدار المباراة الحكم محمد عبد العزيز حكم ساحه عاونه حسن رمضان مساعد أول وأحمد زغلول مساعد ثاني ومحمد أحمد الشناوي حكم رابع.