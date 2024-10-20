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أحمد جودة - القاهرة - فوز وادي دجلة والسويس والكهرباء وتعادل السكة الحديد بدوري المحترفين

أفرت نتائج منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة لدوري المحترفين عن، فوز فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ خارج ملعبه على فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه بهدفين مقابل هدف.

تقدم دجلة بهدف كوبينا بالشوط الثاني وتعادل أحمد عادل لالو قير واستطاع على حسين خطف الهدف الثاني لوادي دجلة قبل ختام اللقاء



- فوز فريق منتخب السويس خارج ملعبه بقيادة أحمد عبد المقصود على فريق الداخلية بقيادة عيد مرزايق بهدف دون رد سجله ديوب ماجيت في الشوط الثاني.



- فوز فريق فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو أنور على فريق بلدية المحلة بقيادة ابراهيم صلاح بهدفين نظيفين سجلهما محمود مسعود في الشوط الأول وعبد الرحمن بودي بالشوط الثاني.



- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق المنصورة بقيادة رضا العيسوي بهدفين نظيفين سجلهما

كريم أشرف في الشوط الأول وأضاف عبدالله مارادونا الهدف الثان بالشوط الثاني.

-تعادل فريق السكة الحديد بقيادة أحمد عبد الرؤوف مع فريق راية بقيادة اشرف توفيق سلبيًا.