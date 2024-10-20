نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. فيديو أهداف وركلات الترجيح لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وانتهى اللقاء بفوز الفارس الأبيض، بركلات الترجيح، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أهداف وأحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز في في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

جاء الهدف في المباراة لصالح بيراميدز في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق إبراهيم عادل، بعد تمريرة من رمضان صبحي.

فيما نجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف التعادل لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد صناعة من ناصر ماهر.

وشهدت الدقيقة 96 إلغاء هدف لبيراميدز أحرزه يوسف إبراهيم أوباما، بداعي التسلل.

وبانتهاء أحداث الوقت الأصلي للمباراة، اتجهت المبارة إلى ركلات الترجيح، ليفوز الأبيض ويحجز مقعدا في المباراة النهائية.

سجل للزمالك: عبدالله السعيد، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو.

سجل لبيراميدز: كريم حافظ، عبدالرحمن مجدي، يوسف إبراهيم أوباما، فيستون ماييلي.

وينتظر نادي الزمالك الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا.

