نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. الزمالك يطيح ببيراميدز ويتأهل لنهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.



جاء الهدف في المباراة لصالح بيراميدز في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق إبراهيم عادل، بعد تمريرة من رمضان صبحي.



فيما نجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف التعادل لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد صناعة من ناصر ماهر.



وشهدت الدقيقة 96 إلغاء هدف لبيراميدز أحرزه يوسف إبراهيم أوباما، بداعي التسلل.



وبانتهاء أحداث الوقت الأصلي للمباراة، اتجهت المبارة إلى ركلات الترجيح، ليفوز الأبيض ويحجز مقعدا في المباراة النهائية.



سجل للزمالك: عبدالله السعيد، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو.

سجل لبيراميدز: كريم حافظ، عبدالرحمن مجدي، يوسف إبراهيم أوباما، فيستون ماييلي.



وينتظر نادي الزمالك الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا.

