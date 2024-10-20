نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي فوزا مهما وكبيرا على نظيره ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مولينيو ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

وانطلقت صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل يورجن ستراند لارسن الهدف الأول في الدقيقة 7 وعادل جفارديول النتيجة لمان سيتي في الدقيقة 33.

وانتهى الشوط الأول 1/1 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان ولفرهامبتون قريب من التعادل لكنه لم ينجح وسجل جون ستونز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 2/1.