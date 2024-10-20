نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد يتعادل أمام راية سلبيا بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة السكة الحديد ونظيره راية بالتعادل السلبي 0/0 المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

شهدت المباراة سيطرة من جانب فريق السكة الحديد، وهدد مرمى راية بأكثر من كرة لكن لولا تألق الدفاع وحارس مرمى الفريق المنافس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبنفس أداء الشوط الأول، سيطر فريق السكة الحديد على أحداث الشوط الثاني لكن دون أي خطورة على مرمى فريق راية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0/0

الجدير بالذكر أن فريق السكة الحديد بدء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مؤمن جابر

خط الدفاع: حمدي مارسيلو-محمد جبس-محمد الحلواني-سامي عبدالستار

خط الوسط: مؤمن راضي- مصطفى حمادة- أحمد حسين- أحمد شعبان

خط الهجوم: موسى أفريم- رجب ماروش

