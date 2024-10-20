نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار حاسم من مودريتش حول مصيره مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الكرواتي لوكا مودريتش قائد وسط ريال مدريد، قرارًا حاسمًا حول مصيره مع الفريق الملكي بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري.

مودريتش مستمر مع ريال مدريد لنهاية مسيرته

ذكر موقع “ريليفو” الإسباني إن لوكا مودريتش يريد البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية مسيرته الرياضية.

وأشار الموقع الإسباني إلى إن مودريتش قرر الاعتزال في ريال مدريد ولن يرحل إلى نادٍ آخر.

ولفت المصدر ذاته إلى إن مودريتش سيبقى في العاصمة مدريد أيضًا حتى بعد اعتزاله ونهاية مسيرته الرياضية.