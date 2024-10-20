نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تفاصيل جلسة "كبار" الأهلي واستبعاد سداسي الأحمر.. ريفالدو يُقيم أداء برشلونة ومودريتش يتفوق على بوشكاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية:

تفاصيل جلسة "كبار" الأهلي لإخماد "فتنة" السويشيال ميديا قبل السوبر

أكد الإعلامى محمد الليثى أن معسكر الأهلي بالإمارات شهد جلسة خاصة عقدها "كباتن" الأهلي بقيادة محمد الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية مع لاعبي الفريق من أجل التحدث في بعض الأمور الخاصة بالفريق قبل مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم،الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " بعثة الأهلي بالإمارات أن لاعبي الفريق تحدثوا سويًا خلال الساعات الماضية عن ضرورة مُصالحة الجماهير بالفوز بالسوبر المصري بعد خسارة السوبر الأفريقي مؤخرًا أمام الزمالك".

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استبعاد سداسي الأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد سداسي الفريق من مواجهة سيراميكا كليوباترا، بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقرر المدير الفني، استبعاد كل من حمزة علاء ومصطفى مخلوف وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وكريم الدبيس، لأسباب فنية.

ويلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم على ستاد محمد بن زايد بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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ريفالدو يُقيم أداء برشلونة مع فليك

أوضح ريفالدو نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق، رأيه في أداء الفريق الكتالوني مع المدرب الألماني هانسي فليك في مباريات الموسم الجاري.

قال ريفالدو في تصريحاته اليوم الأحد: “الأمور تسير بشكل جيد للغاية، وصل فليك وأعطى الكثير من الثقة وأعطى الفرصة لـ اللاعبين من الأكاديمية وهو أمر مهم ولكن ما زال الوقت مبكرًا جدًا، لقد بدأ كل شيء الآن ويحتاجون إلى مزيد من الوقت”.

وتابع: “عندما ينتهي كل شيء، سنكون قادرين على إجراء تحليل أفضل، ولكن نعم، إنه يعمل بشكل جيد للغاية حتى الآن. أتمنى أن يستمر الأمر على هذا المنوال حتى النهاية”.

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مودريتش يتفوق على بوشكاش

أصبح لوكا مودريتش، بعد المباراة التي فاز بها فريقه ريال مدريد على سيلتا فيغو، اللاعب الأكبر سنًا الذي يلعب في الفريق المدريدي، حيث كان عمره 39 عامًا و40 يومًا، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله فيرنتس بوشكاش عام 1966.

وعقب الفوز على سيلتا فيغو بنتيجة 2-1، قال صاحب التمريرة الحاسمة لفينيسيوس، الذي سجل هدف الفوز للريال: "لا أحب أن يتم تذكيري بعمري، لكنه أمر مثير للإعجاب. أنا فخور جدًا بتحقيق هذا الرقم القياسي التاريخي ويجب الاستمرار في أفضل ناد في العالم. سعيد بهذا وبتحقيق الفوز".

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بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

كشفت تقارير صحفية عن أخبار سارة في صفوف نادي برشلونة قبل ساعات قليلة من مواجهة نظيره نادي إشبيلية في مشوار الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية اليوم الأحد لحساب منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وفي هذا السياق فقد كشفت قائمة برشلونة عن عودة ثلاثي الفريق مرة أخرى بعد غيابهم عنه الفترة الماضية لأسباب الإصابة أو عدم الجاهزية.