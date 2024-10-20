عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي وليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، رييس جيمس، ليفي كولويل، توسين.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، روميو لافيا، كول بالمر.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي، جادون سانشو.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليفربول مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

