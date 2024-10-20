نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد ضد عبد المنعم.. تشكيل نانت الرسمي لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة فريق نيس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي. وتقام المباراة على ملعب "لا بوجوار" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تحمل المباراة طابعًا خاصًا بالنسبة للجماهير المصرية، حيث يشارك اللاعبان مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، وهما من أبرز لاعبي المنتخب المصري.

تشكيلة نانت اليوم أمام نيس

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: إميان، كاستيليتو، ناثان زيز، كوزا.

خط الوسط: شيريفيلا، مولات، ليبينانت.

خط الهجوم: سيمون، ماتيس أبلين، مصطفى محمد.

بدلاء نانت أمام نيس: كارلجرين، أكاباندي، أسوماني، بالوا، جبامين، ليروكس، توماس، تابيبو، كبين جاناجو، كاديويري.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط؛ بينما يأتي نيس في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، ما يزيد من أهمية المباراة في تحسين ترتيب الفريقين.