نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبولاي، كورتيس جونز، ريان جرافنبيرش

خط الهجوم: ديوجو جوتا، كودي جاكبو، محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.