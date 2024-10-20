نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري.. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

جاء الهدف في المباراة لصالح بيراميدز في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق إبراهيم عادل، بعد تمريرة من رمضان صبحي.

فيما نجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف التعادل لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد صناعة من ناصر ماهر.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتذاع أحداث مباراة الزمالك أمام نظيره بيراميدز، على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية.